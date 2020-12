STMU intensifica fiscalização no transporte coletivo em Volta Redonda Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 17:53

Volta Redonda – Os fiscais da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) de Volta Redonda deram continuidade nesta quinta-feira, dia 10, a série de fiscalizações no transporte coletivo da cidade. Pela manhã, a ação aconteceu em frente a um shopping no bairro Vila Santa Cecília e teve como objetivo verificar o cumprimento das seguintes normas: pontualidade e estado de conservação dos veículos.

Durante a operação pela manhã, os fiscais abordaram 20 veículos e emitiram quatro notificações e dois autos de infrações. Dentre os problemas encontrados, estavam condições dos pneus e problemas com para-choque e com a placa do veículo. O diretor de Transporte da STMU, Sidnei Costa, explicou que as vistorias foram reforçadas neste período do ano.

“Com as festas de fim de ano próximas, estamos atuando para garantir que o transporte público atenda bem os cidadãos que circulam pelos centros comerciais nessa época do ano para fazerem suas compras. Estamos realizando as fiscalizações em pontos, dias e horários estratégicos”, explicou Sidnei Costa.

A aposentada Marta Aparecida Nascimento, 74 anos, moradora do bairro Santa Cruz, presenciou a ação dos fiscais e reforçou a importância da fiscalização.

“Nem saio mais à noite, pois o ônibus demora de duas a três hora para passar. A reclamação é geral no bairro. Depois que entrou nova empresa, melhorou um pouco, não tenho visto poltronas rasgadas, tem mais claridade, mas a demora é muito grande à noite. Tem que fiscalizar, às vezes pode ter um pneu careca, acho que está certo em fiscalizar”, ressaltou a aposentada, que utiliza a linha 325 (Santa Cruz-Conforto).

Desde o início das fiscalizações, já foram verificados 87 veículos, sendo emitidas sete notificações e dois autos de infrações. As ações estão ocorrendo regularmente nesse período nas entradas de shoppings da cidade.

Os fiscais verificam itens de segurança, tais como pneu, para-brisa, limpeza e lotação dos veículos, além de checar também se as normas de sanitização dos ônibus e o uso da máscara, obrigatório para passageiros e operadores do transporte público, como medidas de prevenção contra a covid-19, permanecem sendo praticadas pelos operadores e usuários transportados.

Caso aconteça a comprovação de irregularidades quanto à questão de segurança, o veículo é interditado para substituição de pneus e revisão da parte elétrica, sendo lavrado auto de infração por falta de manutenção dos veículos, assim como notificados a cumprir rigorosamente os horários.