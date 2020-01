Bairro Santa Rita do Zarur recebe o programa ‘Orgulho de Volta’

Volta Redonda - Neste sábado, dia 04, mais uma agenda de atividades do programa ‘Orgulho de Volta’ foi realizada. O prefeito Samuca Silva fez a entrega da revitalização da Praça de Esportes Otacílio Luiz de Souza, também da reforma dos vestiários, construção de dois banheiros, além da revitalização do entorno do campo de futebol.

Foram entregues ainda, o pórtico do bairro, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, e a reforma do escadão que liga os bairros Santa Rita e Santa Cruz.

Um trabalho de arte com grafite foi realizado no escadão e na área de lazer. Depois da inauguração, Samuca e secretários municipais participaram de um jogo de confraternização no campo do Santa Rita do Zarur.

Foram entregues o pórtico do bairro, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, e a reforma do escadão que liga os bairros Santa Rita e Santa Cruz - Divulgação

“Entregamos a revitalização dos vestiários do campo, do escadão e do pórtico de entrada do bairro. E ação que garante mais qualidade de vida, respeito, dignidade e o Orgulho de viver em Volta Redonda. Obrigado a todos pela confiança e carinho de sempre”, disse o prefeito.