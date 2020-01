'Orgulho de Volta' realiza entrega de certificados do 'Escritura Fácil'

Volta Redonda - A entrega do Programa ‘Orgulho de Volta’ desse domingo, dia 05, foi o certificado de propriedade de diversas residências, o documento reconhece a propriedade e permite a emissão de escrituras.

O evento aconteceu na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília, embaixo da Biblioteca Municipal Raul De Leoni. O ‘Escritura Fácil’ foi lançado pela Prefeitura de Volta Redonda, no dia 17 de Outubro, e é o maior programa de regularização fundiária da história do município.

Através do documento é possível reconhecer a propriedade e permitir a emissão de escrituras, assim como declarou o prefeito Samuca Silva.

“Começamos o domingo com a realização do sonho de muitas famílias da nossa cidade através do ‘Escritura Fácil’, o maior programa de regularização fundiária da história. Seguimos trabalhando muito para gerar benefícios para todas as pessoas da nossa cidade”, declarou o prefeito.



O prefeito Samuca Silva reforçou a importância do ‘Escritura Fácil’ para a história da cidade.

“Já são mais de duas mil famílias próximas de realizar seu sonho de ter o imóvel regularizado”, afirmou Samuca, lembrando que, ao todo, serão cerca de 40 mil famílias beneficiadas com o programa.