Por O Dia

Publicado 28/11/2020 18:42

Volta Redonda - Neste sábado, 28, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) percorreram a Vila Santa Cecília e realizaram a sanitização e higienização das praças, calçadas, pontos de ônibus e os acessos de casas lotéricas e agências bancárias. A intensificação faz parte das medidas de proteção contra a covid-19 e visam evitar a proliferação do novo coronavírus. A recomendação para o uso de máscara e o distanciamento social está mantida.



Os trabalhos de sanitização e higienização são periódicos nas unidades de saúde e também são realizados em todos os locais públicos e nos principais pontos comerciais da cidade. De acordo com o secretário Municipal de Infraestrutura, Vinicius Ramos, essas são medidas preventivas, ele ressalta que é de suma importância que as pessoas sigam as recomendações de segurança. A próxima agenda de sanitização e higienização contemplará o bairro Retiro.

“Estamos cumprido uma agenda diária de sanitização e higienização dos principais locais públicos, porém a principal recomendação ainda é a de que as pessoas usem a máscara e evitem locais aglomerados. Estamos intensificando os trabalhos e dividindo as equipes para atender a todas as demandas da secretaria, e todos os trabalhos são prioridade para nós”, explicou o secretário Municipal de Infraestrutura, Vinicius Ramos.





