Zoológico de Volta Redonda atraiu cerca de duas mil pessoas no fim de semana Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 12:46

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) contabilizou cerca de dois mil visitantes que estiveram no Zoológico de Volta Redonda, no último final de semana. Seguindo todas as medidas de prevenção à covid-19, a população deve agendar a visita com antecedência pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register ou presencialmente no Centro de Informações Turísticas, na Vila Santa Cecília.



O Zoo-VR foi reaberto em outubro e desde então tem recebido os visitantes respeitando o limite estipulado para garantir que não ocorram aglomerações, que é de 500 pessoas de manhã e 500 à tarde. Além disso, para entrar, todos devem usar máscara de proteção e manter o distanciamento social.

A maior atração do local tem sido o Recinto de Imersão, que permite contato direto com os animais. Em horários pré-determinados, e acompanhados por um guia, as famílias podem entrar no recinto e, durante alguns minutos, ficar bem perto de pequenos animais. Além disso, os brinquedos e os pedalinhos foram reformados, garantindo a acessibilidade.

Silviane Maria, corretora de imóveis, levou a filha de 5 anos, Geovana. “Achei excelente a reforma. Eu venho sempre aqui com minha família, é um local super agradável, estão de parabéns”, comentou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Convençal, ressaltou que é fundamental que as pessoas sigam as regras de proteção contra a covid-19.

“O Zoo é um espaço de integração e de lazer, mas frisamos que todos devem usar a máscara de proteção e que mantenham o distanciamento social. Espero que todos apreciem o local e que façam um bom uso. Além disso, é importante que todos façam o agendamento com antecedência pelo site”, destacou.

O Zoológico de Volta Redonda fica aberto de terça a domingo, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. O horário entre meio-dia e 13h está reservado para higienização dos espaços de convivência e banheiros.