Prefeitura revitaliza cerca de 52 quilômetros sinalização viária em Volta Redonda Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 19:17

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), iniciou nesta segunda-feira, dia 30, a revitalização da sinalização horizontal da Rua 5, na parte alta do bairro Belo Horizonte. De acordo com técnicos da secretaria, o trabalho de revitalização segue o cronograma que já melhorou a sinalização em mais de 52 quilômetros de vias pelo município neste ano.

Como o local onde as equipes atuaram tem pouca movimentação de veículos, o trabalho foi realizado durante o dia. Em outros pontos de maior movimentação, as equipes atuam no período noturno, para evitar impactos no trânsito.

Publicidade

As equipes executam serviços como demarcação de linha de centro da via, de linha de bordo e de estacionamento, identificação de cruzamentos e de preferências em cruzamentos, pinturas de faixa de pedestres e de setas direcionais, além de recuperação e pintura de ponto de ônibus.

Na semana passada, foi concluída a revitalização no bairro Vila Americana. O programa já atendeu diversas áreas como a entrada da cidade, próximo ao bairro Vila Elmira; a Avenida Beira-Rio; o Elevado Castelo Branco e seus acessos; o trecho municipalizado da BR-393 (do Jardim Amália até o bairro Ponte Alta); e a Via Sérgio Braga.

Publicidade

A melhoria também chegou a ruas e avenidas dos bairros 207, Aterrado, Retiro, Niterói, Centro, Vila Santa Cecília, Três Poços, Santa Cruz, Vila Rica, Santo Agostinho, Voldac, Belmonte, Jardim Cidade do Aço e Parque do Contorno.