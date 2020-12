Neto Colucci comenta goleada histórica do Voltaço Divulgação/ VRFC

Publicado 01/12/2020 09:21

Voltaço (Volta Redonda Futebol Clube) está retornando de Brusque-SC com uma Volta Redonda - O(Volta Redonda Futebol Clube) está retornando de Brusque-SC com uma vitória histórica . Os 8 a 1 diante dos donos da casa foi a maior goleada de uma equipe visitante na história da Série C do Campeonato Brasileiro.

O comandante Neto Colucci destacou que o resultado foi construído em virtude da grande atuação e do equilíbrio tático que o Esquadrão de Aço teve durante a partida.

“A equipe se comportou muito bem dentro da estratégia que criamos. Conseguimos neutralizar as alternativas do Brusque, que era o líder e queria a vitória para se classificar. Somado a isso, tivemos um equilíbrio defensivo muito bom e conseguimos encaixar muito bem a transição da defesa para o ataque, além, claro, de uma competência muito grande na hora da finalização, o que acabou terminando neste resultado elástico”, destacou.

Pela última rodada da Série C, o Voltaço recebe o Londrina-PR, sábado, dia 5, às 15h, no estádio Luso Brasileiro. Na sexta colocação do grupo, o Volta Redonda não tem mais chances de classificação para a próxima fase, mas Neto Colucci afirma que a equipe irá buscar a vitória.

“Independentemente do cenário, o Volta Redonda sempre entrará em campo para buscar a vitória. Certeza que será um grande jogo, diante de uma equipe que irá brigar pela classificação, e vamos com a nossa força máxima em busca dos três pontos, para encerramos a nossa participação na competição deste ano com vitória”, disse.