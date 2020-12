Voltaço empata em 2 a 2 com o Londrina-PR Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 07:12

Volta Redonda - Com gols de Daniel Ribeiro e Alef Manga, o Voltaço empata em 2 a 2 com o Londrina-PR pela última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na noite de sábado, dia 05, no estádio Luso Brasileiro.

Jeferson e Celsinho marcaram para os visitantes. Com o resultado, o Voltaço encerra a sua participação na sexta colocação, com 23 pontos.

O jogo

O Londrina-PR iniciou a partida pressionando e abriu o placar logo aos seis minutos, com Jeferson. Passado o susto inicial, o Volta Redonda assumiu o controle do jogo e passou a pressionar em busca do ataque. Marcinho, Luciano Naninho e Alef chegaram com o perigo e quase empataram a partida.

Pressão que foi transformada em gol aos 32 minutos. Daniel Ribeiro recebeu na entrada da área e mandou para o fundo das redes, empatando o jogo.

Na volta da intervalo, a partida ficou equilibrada e com poucas chances de gol. Até que, aos 27 minutos, o árbitro do jogo marcou pênalti para o Londrina-PR. Celsinho cobrou e recolocou os visitantes na frente.

Atrás no placar, o Esquadrão de Aço foi em busca do empate, que veio aos 42 minutos. Daniel Ribeiro fez boa jogada e foi derrubado na área. Pênalti! Alef Manga foi para a cobrança e mandou para o fundo das redes, dando números finais ao confronto.