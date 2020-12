Agentes do 28º BPM apreendem material do tráfico no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 09:59

Volta Redonda - A Polícia Militar apreendeu na noite de segunda-feira, dia 07, drogas e um suspeito (menor de idade), no bairro Eucaliptal em Volta Redonda. Segundo informações da PM, a apreensão aconteceu durante patrulhamento na Rua Protógenes Guimarães.



De acordo com os agentes do 28º BPM, o suspeito estava com uma sacola e tentou fugir ao ver a viatura. Com ele, os policiais encontraram: 79 pinos de pó branco, 23 tabletes de maconha e R$ 53 reais em espécie. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP.