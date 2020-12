Moradores criam ‘Jardins populares’ em Volta Redonda’ Divulgação/ MEP-VR

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 12:27 | Atualizado 08/12/2020 12:32

Volta Redonda - Na cidade de Volta Redonda aumentou a quantidade de 'jardins populares' às margens do Rio Paraíba do Sul (Aterrado, Vila Americana, região do Grande Aero). Cerca de dez iniciativas podem ser percebidas e não são somente dos ‘vizinhos’ do Rio Paraíba, mas alcançam também as outras ruas e praças de diferentes bairros da cidade.



O coordenador do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), José Maria da Silva, o Zezinho, citou uma recomendação do Papa Francisco “sejamos guardiões da criação, do desígnio de Deus inscrito na natureza”, que tem surtido efeito nas pessoas.



“Penso que tem refletido nos olhares e práticas cuidadosas de diferentes pessoas para com os espaços de rios e até ‘montanha de escória’. É um belo exemplo de cuidado”, disse.



A moradora desde 1990 da Rua 1021, no bairro Volta Grande II, Vera Lúcia Correia comentou sobre o jardim suspenso que criou.



“Eu e o meu marido resolvemos durante este tempo de pandemia. Pintamos o muro da ‘montanha de escória da CSN’ em frente da nossa casa, penduramos diferentes plantinhas em garrafas pet para termos um olhar agradável e embelezar a nossa rua, um jardim suspenso”, contou Vera Lúcia Correia.

Ao lado do jardim da Vera, outra iniciativa bonita da “Escola de Música Pink House”, que com os seus alunos pintaram o muro de rosa com dezenas de mãozinhas de diferentes cores.



“A professora Ana Elisa, é muito atenta e muito dinâmica deu também um tom diferentes ao paredão”, explicou Vera, mostrando ainda a ‘Árvore de Natal’ de garrafas pet articulada pela Dona Cleuza Maria, moradora da mesma rua.



Vera Lúcia demonstrou preocupação com o liquido viscoso e branco que escorre por baixo do muro e atinge o asfalto da rua.



"A água mina da 'montanha de escória', e é constante, mesmo sem chuva, sempre provoca buracos na rua e ainda espirra nos carros, se não lavar na hora fica mancha na lataria. Eu acredito que se fizerem um dreno, uma canaleta atrás do muro da CSN e recapear o asfalto a gente fica mais tranquila", falou Vera.