Publicado 08/12/2020 15:37

Volta Redonda - A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda atua desde a madrugada desta terça-feira, dia 08, para atender as ocorrências registradas por conta da forte chuva que atingiu a cidade. A equipe da Defesa Civil informou que choveu um acumulado de 50 mm nas últimas 24 horas.

Até o momento, foram registradas 20 ocorrências, como quedas de muros e arvores. Segundo a Defesa Civil, sete famílias tiveram suas residências interditadas preventivamente, sendo uma interdição no bairro Roma e seis no bairro Retiro. Quatro equipes estão nas ruas fazendo os atendimentos.

“Nós fizemos a interdição para a segurança das famílias e, hoje pela manhã, nossas equipes retornaram nos locais para uma avaliação mais detalhadas dos riscos”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Bruno Ribeiro Soares.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) também estão trabalhando para minimizar os impactos da chuva na cidade fazendo limpeza das ruas e dando suporte na retirada de árvores e em vistorias da Defesa Civil. No bairro Siderlândia, a SMI está auxiliando na retirada de um carro que caiu no Córrego Bugio durante a chuva. Ninguém se feriu.

Ainda de acordo com a Defesa Civil de Volta Redonda, as equipes realizam o monitoramento das áreas de risco desde o início do ano. Além disso, a coordenadoria envia atualizações via SMS para alertar a população de possíveis temporais e intercorrências.

Para ter acesso aos alertas da Defesa Civil de Volta Redonda, o morador deve se cadastrar enviando um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de sua residência. A partir daí, o usuário passa a receber os alertas pelo celular, sobre riscos de desastres naturais. Esse serviço é gratuito.