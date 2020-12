Por O Dia

Publicado 08/12/2020 18:53

Volta Redonda - Uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda realiza ações em um trecho de rede pluvial, que fica abaixo de uma linha férrea, no bairro Santo Agostinho. Também no bairro Belo Horizonte acontece a manutenção de 40 metros de rede pluvial e a construção de um muro de 18 metros de comprimento.



O secretário de Infraestrutura, Vinicius Ramos, explicou que essa época de fortes chuvas é um período de muitos contratempos.



“Nossas equipes vem atuando fortemente na limpeza de bueiros e córregos, na limpeza e varrição e em diversas outras demandas. Mas precisamos contar com o apoio da população também, no sentido de não jogar entulho ou lixo em locais proibidos, porque isso acarreta transtornos e um retrabalho para as equipes”, comentou o secretário.

Prefeitura de Volta Redonda realiza serviços de manutenção Evandro Freitas

De acordo com a SMI, todos os dias, as equipes cumprem cronograma definido no dia anterior ou conforme as prioridades. Na segunda, dia 07, e nesta terça-feira, dia 08, foram realizadas as seguintes atividades: limpeza e roçada no Parque do Contorno, na estrada da Votorantim; capina no centro comercial da Vila Santa Cecília; limpeza de bueiros na BR-393, no sentido Conforto.Já noforam realizadas limpeza e capina nas Avenidas Integração e Lucas Evangelista; roçada no Jardim Belvedere, na Rua Recanto da Lagoa; limpeza nos escadões das Ruas 6 B e 6 A, no Vale Verde; construção de 40m de rede pluvial, na Rua 8, no bairro Belo Horizonte, além da construção de um muro de 18 metros e um mata-burro (bueiro transversal) na mesma rua; operação tapa-buraco na estrada Getulândia, depois da Santa Bárbara, na subida da Serrinha; retirada de árvore caída no bairro Siderópolis; com o auxílio de uma retroescavadeira foi feita a limpeza das manilhas do Córrego Bugio, no Siderlândia.