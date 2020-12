Volta Redonda Futebol Clube utilizou 17 ‘pratas da casa’ no profissional em 2020 Divulgação/ VRFC

Publicado 13/12/2020 15:50

Volta Redonda - A base do Volta Redonda Futebol Clube vem forte e demonstrou isso em 2020. Nas 32 partidas que o Esquadrão de Aço disputou durante todo o ano, 17 atletas formados nas categorias de base do clube estiveram em campo. Sendo que dez destes garotos ainda têm idade de sub-20, inclusive, estiveram na campanha do vice-campeonato da Taça Rio da categoria.

Número que é ainda maior se somados os outros três pratas da casa que foram relacionados durante o ano. Cenário que o vice-presidente Flávio Horta Júnior comemora e destaca ser fruto de um planejamento montado pela diretoria, do qual previa um maior aproveitamento dos Garotos de Aço.

“Com certeza ficamos muito orgulhosos em ver a grande quantidade de pratas da casa, não apenas no elenco profissional, mas jogando e mostrando que têm a capacidade de entrar e corresponder à altura. Exemplo disso é que, diante do Londrina-PR, a nossa linha defensiva era toda formada por atletas oriundos da nossa base. Sendo que, muitos ainda têm idade para atuar no sub-20 e estiveram no vice-campeonato da Taça Rio. Isso demonstra que o trabalho nas categorias de base vem sendo bem feito e que o futuro do Volta Redonda é muito promissor”, disse.

Ainda falando sobre a valorização da base, o vice-presidente tricolor lembrou que, somente em 2020, sete atletas com idade sub-20 assinaram contrato profissional com o clube. Outro fator que também ressalta a utilização da base no profissional é que, durante o ano, diversos atletas do sub-17 e dos primeiros anos do sub-20 treinaram com a equipe profissional.

“Vale destacar também que o próprio Neto Colucci, nosso atual treinador, também é cria das nossas categorias de base, como ele mesmo gosta de falar. Sabemos que muitas vezes o investimento na base é algo silencioso, demorado, mas que é de extrema importância para o futuro do clube. Com certeza este é um planejamento que iremos continuar para 2021, para que possamos cada vez mais ver pratas da casa na equipe profissional”, afirmou Horta Júnior.