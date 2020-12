MEP-VR realiza 'Plenária Socioambiental' Divulgação/ MEP-VR

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 21:29

Volta Redonda - Cerca de 30 pessoas de diferentes setores da sociedade de Volta Redonda e Região Sul Fluminense participaram da Plenária Socioambiental, via plataforma meet, promovida pela Equipe Ambiental do Movimento Ética na Política (MEP-VR). Encontro virtual, aconteceu na tarde de sábado, dia 12.

A professora Silvia Real, mestre em geociências e meio ambiente, conduziu o evento e iniciou a conversa apresentando o objetivo da plenária.

Publicidade

“Saúdo e agradeço a presença de todos, o encontro objetiva traçar um olhar para além da proposta do ‘Monumento Natural da Pedreira da Voldac’, a ideia é reforçar e ampliar nossos propósitos no sentido do cuidado mais amplo para com nossa cidade e região Sul Fluminense”, declarou a professora.

Silvia Real apresentou em seguida, de forma objetiva as movimentações da equipe ambiental durante o ano de 2020 e destacou o processo de envolvimento de diferentes atores das várias áreas de conhecimento. O trabalho da equipe procurou dar foco às questões socioambientais mesmo diante do cenário de crise sanitária e política e, em especial diante das ‘incertezas administrativas em Volta Redonda’.

Publicidade

O doutor em ecologia e membro da equipe do MEP Fernando Pinto, sistematizou a partir das diferentes falas dos participantes a necessidade de uma ‘estrutura de fluxo’ para que haja uma dinâmica eficiente na intervenção social do coletivo.

“A criação de grupos de trabalho com os temas suscitados e somada à proposta do prof. Gurgel, ligado à UNIFOA, para realização de um Seminário Ambiental em 2021, creio, dará uma dinâmica nova ao trabalho, precisamos evoluir para ‘mudar de faixa’, defendeu o ecologista.

Publicidade

De forma consensual, dois pilares principais foram estabelecidos: Agenda Ambiental (grupo 1) e Política Urbana (grupo 2). Os temas a serem tratados em cada grupo incluem unidades de conservação, passivos ambientais, resíduos sólidos urbanos, educação ambiental, habitação, mobilidade urbana, saneamento, saúde ambiental, dentre outros. “As equipes ainda este ano reúnem-se para aglutinar elementos para os novos passos”, informou Silvia Real.

Ganharam destaque no evento as representações das cooperativas de trabalhadores em de resíduos sólidos, Folha Verde e Reciclar VR, ao apresentarem a situação social e estrutural das cooperativas. “Precisamos de ajuda”, apelou Gildete Silva ligada à cooperativa Folha Verde.

Publicidade

Participaram do evento diferente pessoas ligadas a grupos de igrejas, do conselho do MEP, estudantes do curso técnico de meio ambiente do Colégio Estadual Rondônia, acadêmicos e educadores atuantes nas universidades: UFF- Aterrado, UNIFOA, UBM, UGB e UFRJ.