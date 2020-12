Abrasel Sul Fluminense tem reunião com Prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva Divulgação/ PMVR

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 15:23

Volta Redonda - A Diretoria da Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel Sul Fluminense e do Polo Gastronômico de Volta Redonda, participaram na tarde de terça-feira, dia 15, de uma reunião com o Prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva. O objetivo das entidades era apresentar a situação atual do segmento de alimentação fora do lar e também as reivindicações do segmento diante do decreto municipal com novas medidas restritivas.

Durante o encontro, o prefeito Samuca Silva, ouviu tudo o que foi apresentado e se colocou a disposição para analisar, avaliar, decidir pelo que é possível neste momento diante dos indicadores da saúde e levar o assunto ao Ministério Público para flexibilizar ou alterar deliberações dispostas no decreto.

De acordo com a Abrasel, dois pontos ganharam destaque durante a reunião: ampliar o horário de funcionamento dos estabelecimentos, dando tratamento semelhante ao que está sendo permitidos aos demais segmentos e permitir música ao vivo, diante da situação de restrição de trabalho dos profissionais da música, que na sua maioria não tem outra fonte de renda.

“Desta maneira, o assunto está sendo tratado pelo Governo Municipal que nesta quarta-feira, 16/12, fará uma reunião virtual com o Ministério Público para fazer proposições que sejam oportunas neste momento. O Prefeito garantiu que na sequência informará ao nosso segmento o que foi aceito pelo Ministério Público”, diz a nota da Abrasel.

Participaram do encontro os conselheiros: José Fardim (Presidente da Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Daniel Carrara (Presidente do Polo Gastronômico de Volta Redonda), Marcelo Cezar Moreira, Daniel Rodrigues Cardoso, Paulo Roberto Dinis Marques.