Publicado 16/12/2020 18:44 | Atualizado 16/12/2020 22:16

Volta Redonda – Dois pontos foram alterados no decreto municipal 16.422/2020, publicado na segunda-feira, dia 14, com as novas medidas restritivas de combate à covid-19, em Volta Redonda. As alterações passam a valer a partir desta quarta-feira, dia 16, e são as seguintes:

- o horário de funcionamento dos bares e restaurantes, passa a ser até às 22 horas (após esse horário apenas como delivery);

- os estabelecimentos podem ter música ao vivo ou mecânica até às 20 horas.

A mudança aconteceu após uma reunião entre representantes das diretorias da Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e do Polo Gastronômico que fizeram a solicitação ao Prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva.

"Chegamos a esse consenso com diálogo. Mas destaco que precisamos da ajuda de todos para manter o vírus sobre controle. Temos uma decisão judicial em vigor e caso passemos de 50% de ocupação de leitos de UTI, todas as atividades econômicas fecham automaticamente. Por isso, precisamos manter as medidas, evitar aglomerações, manter distanciamento social, usar máscaras e higienizar as mãos", disse Samuca.

O Presidente da Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel, José Fardim agradeceu a retificação realizada no decreto.

“Mais uma vez a força do diálogo prevaleceu e todos chegaram a um consenso equilibrado para atender as prerrogativas do Governo Municipal, empresários, profissionais do segmento de alimentação fora lar, aos artistas musicais e a população da cidade de Volta Redonda”, disse José Fardim.

