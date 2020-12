Estudantes do Pré-Vestibular Cidadão comentam com emoção o modo de ensino do MEP MEP-VR

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 08:33 | Atualizado 19/12/2020 08:34

Volta Redonda - Diante de um ano cheio de desafios para educadores e estudantes por conta da pandemia, a coordenação do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) recebeu de alguns alunos do Pré-Vestibular Cidadão manifestações de agradecimentos pelo trabalho dos professores neste ano 2020.

Yuri Meireles, estudante do IFRJ e do MEP desde fevereiro, em solidariedade às famílias vítimas da covid-19 destacou a importância dos profissionais de saúde e dos professores do MEP.

Publicidade

“Primeiro meu total sentimento para com todas as pessoas que perderam entes queridos e familiares pela doença covid-19. Todos nós sabemos, não foi um ano fácil, ano marcado por muita dor, desigualdade, desfavorecimento, desgoverno, sucateamento da educação e da saúde, ai a gente sabe, quem sofre é a população. Contudo, quero agradecer a todos profissionais da saúde, os profissionais da educação, em especial os professores do MEP. Muito obrigado, vocês lutam por uma educação inclusiva, igualitária e plural. Muito obrigado por não deixarem nenhum aluno para traz, nenhum! Muito obrigado por lutarem e darem suporte para nós. Não podemos esquecer, a educação é a melhor arma para mudar mundo.”

Marcos Henrique, aluno do Pré-Vestibular desde agosto de 2020 e que se prepara para concursos públicos também deixou sua mensagem de agradecimento.

Publicidade

“Apesar da pandemia coronavírus, no MEP com as aulas via plataforma tivemos ensinamentos excelente oferecido por uma equipe de professores atenciosos no modo de ensinar. Não deixavam ninguém para trás ou com dúvidas, todos eles são dedicadíssimos. Desejo boa sorte e muito sucesso para todos. Muito obrigado!”, destacou marcos

Gabriela Stocco, estudante desde fevereiro no Pré-Vestibular Cidadão e do IFRJ, comentou com emoção a acolhida do MEP e equipe.

Publicidade

“Tenho certeza, adquiri muito conhecimento, embora no segundo semestre eu tenha diminuído um pouco o ritmo devido o inicio das aulas no IFRJ. No MEP todos os contatos que tive com os professores e colaboradores do MEP fez-me senti muito acolhida, fizeram me sentir confiante, encorajaram-me e sempre ensinaram com muito carinho e muito amor. Agradeço a todos que fazem parte deste lindo trabalho.”



Daniel Aguiar destacou o sistema de ensino diferenciado do Movimento e a adaptação em meio ao ensino remoto.

Publicidade

“No MEP o Pré-Vestibular Cidadão é diferenciado, agreguei bastante conhecimento. Sabemos que estudar não é fácil, mas ali os professores veem as dificuldades dos alunos e procuram conversar sempre, apoiam para não desistirmos e analisam as realidades de cada um. Na minha visão têm os melhores professores e mesmo com a pandemia inovaram no sistema educativo. O envolvimento dos professores, dos alunos e dos coordenadores para oferecerem o melhor aprendizado foi diferenciado. O PVC é um ensino de qualidade, acredito fortaleceu ainda mais neste tempo de pandemia, eu acho. Fico satisfeito de ter participado. Recomendo, pois ali tem ensino de qualidade com planejamento e participação.”

Driely Lopes, aluna desde fevereiro, ressaltou a importância da acolhida na semana de sensibilização, sempre na primeira semana de aulas, e o protocolo de aulas remotas formalizado pelos conselheiros do Movimento, Davi e Pedro.

Publicidade

“Ao saber do MEP, meu primeiro medo era não conseguir a vaga, mas deu tudo certo, consegui. Depois vieram as dificuldades, cansaço do trabalho, horários e pandemia com aulas online, foi duro. Fiquei firme, pois sabia que curso iria me ajudar. Um dia parei e falei comigo mesma vou desistir, mas o Zezinho, Davi e Pedro não deixaram. Disseram que iam me ajudar. Graças a Deus organizei umas táticas para assistir aulas online e as gravadas. Essa foi uma forma de valorizar aprendizado no MEP, não desistir. A equipe de colaboradores e professores faz um trabalho maravilhoso. No início do ano, os depoimentos dos ex-alunos e suas conquistas deixavam todos maravilhados, não tenho dúvida, vou chegar onde chegaram. Vou conseguir! O MEP se resume para mim em uma palavra: perseverança”.

Gabriel Caldeira Lopes, o Biel, ex-aluno do IFRJ, retomou os estudos no Pré-Vestibular Cidadão em fevereiro de 2020 e em setembro formalizou a sua saída do curso devido à aprovação em Engenharia Metalúrgica na UFF. Com alegria, motivou os alunos a não desistirem.

Publicidade

“Pessoal tenho andado meio longe das aulas porque estava resolvendo algumas coisas e trabalhando. Passo agradecer aos professores pelas aulas que ministraram para todos. Muito obrigado pela ajuda e companhia nas aulas presenciais e da internet. Eu passei na faculdade, então não vou mais fazer as aulas. Obrigado também aos colegas da sala. Não parem”, escreveu Gabriel no grupo do WhatsApp dos colegas.