Publicado 19/12/2020 17:37

Volta Redonda - A equipe de nutricionistas do Restaurante Popular de Volta Redonda elaborou um cardápio especial de Natal, que será servido no dia 22 de dezembro. O restaurante, que é administrado pela Prefeitura e com recursos próprios, funciona no bairro Aterrado, e serve 600 desjejuns e 1.500 almoços por dia.

O local segue as regras de higiene estabelecidas no combate à covid-19, com distanciamento e uso obrigatório de máscara de proteção. A nutricionista e Coordenadora de Segurança Alimentar do Restaurante Popular, Cristiane Seabra, explicou como será a refeição com cardápio natalino.

“Temos um cuidado muito grande no preparo, além de uma estrutura ideal preconizada pela Vigilância Sanitária. Em toda data comemorativa nós servimos um cardápio especial. E, para o almoço de Natal, nós vamos preparar arroz à grega, lombo natalino recheado, feijão preto, farofa natalina, salada de alface com vinagrete e de sobremesa pudim de coco com calda de ameixa”, falou Cristiane.

O cadeirante Willian da Silva Ribeiro mora sozinho no bairro Santa Cruz e quando tem um tempo livre vai almoçar no Restaurante Popular.



“Além da comida aqui ser de boa qualidade, o acesso também é excelente. No meu caso, cadeirante, acho muito importante poder entrar e sair tranquilamente. E a gente ainda recebe o carinho e atenção das pessoas que trabalham aqui”, contou Willian.

“A comida é maravilhosa, é balanceada, tem preço super acessível e é bem servida. Se a gente for comer num restaurante a quilo, esse prato aqui daria mais de R$ 25 reais”, disse Claudia Chuff, administradora.



Já Thailiny Oliveira da Costa, funcionária do restaurante, comentou sobre como é trabalhar no local.



“Trabalhar no Restaurante Popular é um ensinamento, tem pessoas muito simples que vem aqui apenas no intuito de se alimentar e saem daqui com um sorriso muito grande, pois em outros lugares são discriminados por ter menos, por morar na rua e nós tratamos todos com igualdade e atenção”, disse.

O Restaurante Popular fica na Avenida da Integração, número 51, Aterrado. O horário do desjejum é das 7h às 9h, e para o almoço é das 10h30 às 14h30.



Medidas de combate à covid-19

Desde que foi reaberto para que o público pudesse entrar e utilizar o local, o Restaurante Popular segue as normas de segurança por conta da covid-19. Os usuários só podem entrar de máscara. Todos os funcionários também fazem uso de máscara de proteção. No chão há uma marcação sinalizando que as pessoas devem manter uma distância mínima na fila de atendimento. Nas mesas também há marcações indicando a distância ideal entre um usuário e outro. Um funcionário disponibiliza álcool em gel para os usuários no momento de pegar as bandejas.