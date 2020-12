Policiais do 28º BPM se uniram e realizaram doação de presentes para crianças no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Volta Redonda - Policiais Militares realizaram uma entrega de presentes que proporcionou a alegria das crianças do Condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 23 de dezembro.

Segundo as informações do comando do 28º BPM, os policiais se uniram, conseguiram os presentes e fizeram a doação para as crianças daquela localidade.

"A sensação de doar é gratificante e receber de volta o sorriso inocente de uma criança não tem preço”, comentou um dos policiais.

Nem mesmo a chuva foi capaz de inibir a boa ação. Um dos agentes se caracterizou de Papai Noel e percorreu um trecho da cidade na carroceria de uma caminhonete até chegar ao bairro escolhido para entrega dos presentes.

Segundo a comandante do batalhão, Tenente-Coronel Andréia Ferreira da Silva Campos, todo o ato teve iniciativa e participação exclusiva dos policiais do 28°BPM.

“Fizemos um rateio, adquirimos os presentes, um dos nossos policiais se vestiu de Papai Noel e saímos em campo para cumprir esta gratificante missão", contou.