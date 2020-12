Voltaço estreia contra o Madureira no Campeonato Carioca de 2021 André Moreira/VRFC

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 11:51

Volta Redonda - A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) divulgou nesta segunda-feira, dia 28, a tabela do Campeonato Carioca de 2021. A estreia do Voltaço será em casa contra o Madureira. A data de início da competição ainda não foi divulgada.

Um arbitral também foi realizado e definiu mudanças na fórmula de disputa do Estadual. A partir do ano que vem, a competição será disputada por pontos corridos, com todos os times jogando entre si, em turno único, onde os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais e finais, e terão dois jogos cada. A alteração será válida também para 2022.

Confira a sequência de jogos do Voltaço no Estadual:

1°- Volta Redonda x Madureira

2°- Volta Redonda x Vasco

3° – Portuguesa x Volta Redonda

4° – Volta Redonda x Macaé

5° – Fluminense x Volta Redonda

6° – Resende x Volta Redonda

7° – Volta Redonda x Boa Vista

8° – Volta Redonda x Seletiva

9° – Volta Redonda x Botafogo

10° – Bangu x Volta Redonda

11° – Flamengo x Volta Redonda