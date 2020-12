Por O Dia

Publicado 29/12/2020 16:14

Volta Redonda - O prefeito eleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, divulgou nesta terça-feira, dia 29, mais alguns nomes que irão compor sua equipe de governo. Segundo as informações da assessoria de Neto, o ex-vereador José Martins de Assis, o Tigrão, irá assumir a presidência do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban), já a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) terá como comandante João Batista.

Os outros nomes anunciados foram: Carlos Macedo para Secretário Municipal de Governo; Cláudio Franco escolhido como Secretário Municipal de Administração, Gustavo Corrêa, na Controladoria Geral do Município e Rubens Siqueira para a Defesa Civil.

Publicidade

Na lista de integrantes da equipe de Governo de Neto, também já estão confirmados, segundo a assessoria do prefeito eleito:

Almir de Souza Rodrigues para a Cohab (Companhia de Habitação)

Anderson de Souza para secretaria de Cultura

Arleuse Salotto para Procuradoria Geral do Município

Conceição Souza para a Secretaria de Saúde

Edvaldo Silva para Empresa Processamento de Dados (EPD)

Glória Amorim para Secretaria de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos

Jadiel Teixeira para Administração do Zoológico

Jerônimo Telles para a Secretaria de Obras

Márcia Cury para Administração do Hospital Munir Rafful

Maurício Monteiro como Subprefeito Retiro

Miguel Arcanjo para o Meio Ambiente

Milton Alves de Faria para Coordenação Policlínica da Cidadania

Munir Francisco para Ação Comunitária

Neuza Jordão para a Coordenadoria Antidrogas

Paulo César, o PC para o Saae

Rafael Paiva para Comunicação

Ricardo Ballarini para área de eventos

Rose Vilela para Secretaria de Esportes

Sebastião Faria para Administração do Hospital São João Batista

Sebastião Leite para o Departamento de Iluminação Pública

Sérgio Sodré para Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Suely Pinto para Coordenação Saúde Mental

Tetê Gonçalves para a Secretaria de Educação

Victor Hugo para Fundação Beatriz Gama