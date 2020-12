Cooperativas de resíduos sólidos em Volta Redonda recebem apoio Divulgação/ MEP-VR

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 09:53 | Atualizado 30/12/2020 09:57

Volta Redonda - Uma reunião foi realizada na sede das cooperativas de resíduos sólidos de Volta Redonda, localizada na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac. O encontro articulado pelo integrante da Equipe Ambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), Fernando Bonfatti, aconteceu nesta terça-feira, dia 29. O objetivo da reunião foi discutir a questão sanitária urgente para os trabalhadores do local.

“Provocados pela última visita aqui, via equipe ambiental do Movimento queremos junto com vocês oferecer concretamente uma doação pelo menos para reforma e adequação dos banheiros, de forma atender os dois grupos emergencialmente. Sabemos que há pessoas que já fizeram até projetos, a ideia é com vocês definir a melhor solução”, explicou Fernando Bonfatti, responsável pela articulação da construção sanitária.

Publicidade

Dois representantes da Folha Verde e da Cidade do Aço, instaladas no local, participaram da reuniaõ e ainda dois representantes da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos de Economia Solidária do Médio Paraíba (InTECSOL/UFF) e três representantes da equipe ambiental do MEP.

“As atividades laborais das cooperativas de resíduos em Volta Redonda estão suspensas, por causa da pandemia, mesmo assim fazemos plantões para receber de muitas pessoas materiais selecionados em suas casas”, disse Maria de Fátima Valentim, presidente da cooperativa Folha Verde.

Publicidade

Depois de mais de uma hora de conversa, as representações acordaram por reformar o banheiro e adequá-lo de forma a servir as pessoas das duas cooperativas.

“Até que se faça um projeto maior para atender as duas, não podemos perder a oferta, aceitamos a reforma emergencial”, disse Teresinha de Jesus, presidente da Cooperativa Cidade do Aço em concordância com Maria de Fátima, dirigente da Cooperativa Folha Verde.

Publicidade

Cooperativas de resíduos sólidos em Volta Redonda recebem apoio Divulgação/ MEP-VR

Os técnicos presentes avaliaram a necessidade de drenagem no terreno e desvio das águas pluviais, e na sequência a necessidade de elaborar o escopo de reforma, de acordo com a equipe não foi possível entrar nos banheiros por estarem alagados.

Publicidade

Euvado Santana, da cooperativa Folha Verde ficou responsável para colocar, até o início do ano, uma retroescavadeira no local para drenar a água das chuvas. Fernando e Luciano Ribeiro, da equipe do MEP, ficaram responsáveis para definir o escopo da reforma e orçamento e a previsão do início das obras. Demétrio Luiz e a Agatha Folan, ambos da InTECSOLUFF ajudarão na elaboração da ‘minuta do documento’ a ser assinado pelas partes envolvidas no processo solidário, antes do início das obras.