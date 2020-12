Núcleo de práticas restaurativas fecha ano com novos facilitadores certificados no estado Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 16:39 | Atualizado 30/12/2020 16:41

Volta Redonda - O Núcleo Central de Justiça Restaurativa (NCJR) apresentou à Direção Geral do Degase um relatório com saldo positivo em ações e projetos no ano de 2020. De acordo com o levantamento do NCJR apresentado na semana passada, foram realizadas duas turmas de formação em facilitadores, além de práticas e atendimentos aos adolescentes ao longo do ano. Foram 147 atendimentos facilitados no sistema socioeducativo, além de 19 novos facilitadores certificados, sendo 13 do Departamento e seis da rede.

Ainda segundo o balanço, terminou na semana passada a segunda turma de facilitadores em Justiça Restaurativa na região do Sul Fluminense, que contou com participação servidores do Degase e de atores de outras instituições como o Centro de Referência e Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Cras e Creas) e Conselho Tutelar de cidades da região, como: Volta Redonda, Mendes, Porto Real, Barra Mansa.

Publicidade

As aulas aconteceram presencialmente no Criaad (Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente) Volta Redonda e também por videoconferência, sextas e sábados, respectivamente. A formação em Justiça restaurativa é multidisciplinar e interinstitucional.

Formação em Justiça Restaurativa no Criaad Volta Redonda Divulgação

Publicidade

No curso que se encerrou, contribuíram com suas experiências Flavia Gallo, psicóloga e coordenadora de Mediação e JR e Psicologia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Ana Carolina Couri, facilitadora de diálogos, advogada e pós-graduanda em Neurociências e comportamento, e Pedro Scuro Neto, precursor do conceito de JR no Brasil.

De acordo com Evandro Macedo, responsável pelo NCRJ no Departamento, faz parte também da ementa do curso a implementação e alinhamento da Comissão de Avaliação Disciplinar.

Publicidade

“Apresentamos à Direção Geral nossos indicadores de atendimentos na parceria com o Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo (Cemear /MPRJ) e também falamos sobre as novas instalações do nosso Centro de Atendimentos em Justiça Restaurativa. Um novo espaço está sendo preparado para melhorar os atendimentos presenciais e remotos”, explicou Evandro.

Para o diretor-geral do Degase, Márcio Rocha, a expansão do número de facilitadores nas unidades de socioeducação é um grande avanço para as práticas restaurativas.

Publicidade

“Estamos muito felizes com esse resultado, que irá otimizar o atendimento aos adolescentes, acompanhados de modo estruturado por profissionais devidamente habilitados dentro das nossas unidades”, finalizou o diretor.