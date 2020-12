Corpo de Bombeiros faz resgate de jacaré de quase dois metros Reprodução/ Rede Sociais

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 18:42

Volta Redonda - O Jacaré-Açu capturado na madrugada de terça-feira, dia 29, nas proximidades de uma casa no Bairro Cananéia, em Vassouras foi transportado para o Zoológico Municipal de Volta Redonda. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, após ser contido pela equipe, o animal foi sedado por um veterinário.

Já em seu novo lar, o jacaré passou por uma avaliação do biólogo do Zoo que constatou o perfeito estado de saúde do animal de quase 2 metros. Ainda segundo as informações do Zoológico, esta espécie pode chegar até 6 metros de comprimento e 300 quilos.

O Comandante do 22° GBM, Tenente-Coronel André Carvalho, falou sobre a ocorrência.

“Com o advento da pandemia, ocasionada pelo novo coronavírus, temos observado um aumento nas estatísticas de salvamento de animais, muito em virtude de as pessoas ficarem mais em suas residências. É importante que todos tenham a consciência de não maltratar os animais avistados, não se aproximar para não estressá-los e em caso de riscos para as pessoas e para os bichos, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros. Proteger a natureza é dever de todos”, disse.