Morre Augusto Nogueira, ex-procurador de VR por complicações da covid-19 Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 14:06 | Atualizado 02/01/2021 14:08

Volta Redonda - Morreu na manhã deste sábado, dia 2, o ex-procurador-geral de Volta Redonda, Augusto Nogueira. Ele estava internado com sintomas da covid-19, em um hospital particular do Méier, no Rio de Janeiro. O ex-procurador-geral de VR, tinha 47 anos, e deixa esposa e duas filhas.

Augusto esteve no cargo durante o mandato do prefeito Samuca Silva. Ele era advogado especialista em Licitações e Contratos na Fundação Getúlio Vargas, atuou também como subsecretário de Governo e Desenvolvimento Econômico na prefeitura de Belford Roxo e foi assessor jurídico na prefeitura de Magé.

Publicidade

O ex-prefeito Samuca Silva, publicou em suas redes sociais, uma nota na manhã deste sábado, dia 2, onde lamentou a morte de Augusto Nogueira. Leia na íntegra:



“Hoje o dia começou com uma notícia triste. O procurador-geral do Município durante meu mandato, Augusto Nogueira, não resistiu e faleceu na manhã deste sábado por conta da Covid-19. Perdi um grande colega de trabalho. Ele deixa esposa e duas filhas. Meus sentimentos à família e também às famílias das mais de 280 vítimas desse terrível vírus.

Os casos de Covid-19 aumentam no Brasil inteiro e nos preocupam demais. Profissionais de saúde no limite, recursos escassos, população cansada. Passadas as festas de fim de ano, é a hora de medidas urgentes para diminuir a velocidade do vírus pois, ao contrario, em breve não teremos leitos disponíveis na rede pública e privada. Com a perda do controle do vírus não adianta investimentos em leitos de UTI pois, além de caros, há dificuldade de compra de insumos e contratações de equipes, pois esses leitos serão a última chance ao cidadão, às vezes quase um milagre. Não podemos perder em nenhum momento a capacidade de leitos e isso só é possível com medidas de controle do vírus.

Publicidade

Além de fiscalização com forças-tarefas nas ruas, da conscientização da população quanto ao protocolo para tratamento precoce, é preciso urgente traçar o plano de vacinação e atuação preventiva, de ter ações para convencer o cidadão que estamos na pandemia e principalmente diminuir o número de pessoas nas ruas”, diz a nota.