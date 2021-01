Boletim atualizado dos dados do novo coronavírus em Volta Redonda, sábado, dia 02 Reprodução

Volta Redonda – Os dados sobre a covid-19 foram atualizados pela Prefeitura de Volta Redonda, no final da noite de sábado, dia 02. De acordo com o boletim, o município registrou 10.905 casos confirmados do novo coronavírus e 10.100 casos curados. Entende-se como recuperados aqueles pacientes que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme monitoramento da Secretaria de Saúde.

Na cidade, Há 36.473 casos notificados. Houve um aumento de 1,09% dos casos suspeitos Atualmente, 509 casos, aguardam os resultados dos exames. Ainda de acordo com as informações divulgadas, 14.381 resultados deram negativos para o novo coronavírus.

Não houve confirmação de outras mortes em Volta Redonda por conta da doença, e a cidade segue com 288 óbitos registrados por covid-19.

A taxa de ocupação de UTI está em 2.8%, já a ocupação da enfermaria em 46% na rede hospitalar municipal. Os pacientes internados com covid-19 em leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) são 12 e existem 04 casos suspeitos. Os internados confirmados em leitos de enfermaria são 20 e 35 suspeitos, de acordo com a atualização do boletim da prefeitura.