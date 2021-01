PM apreende entorpecentes no bairro Roma, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 11:57 | Atualizado 04/01/2021 12:01

Volta Redonda – A Polícia Militar fez a apreensão de cocaína e maconha, na Rua A, no condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Roma, em Volta Redonda. A ação aconteceu na tarde do último domingo, dia 03.



Segundo os agentes do 28º BPM, um patrulhamento era realizado no local, quando os suspeitos perceberam a aproximação da viatura e fugiram para o interior do condomínio. Os policiais fizeram buscas na localidade e encontraram uma sacola plástica com o seguinte material: 30 pinos de cocaína, 20 pedras de cocaína e 45 trouxinhas de maconha.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, para onde o material apreendido foi levado. Conforme informações da PM, ninguém foi preso.