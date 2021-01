Boletim covid-19 desta segunda-feira, dia 04, em Volta Redonda Divulgação

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda atualizou nesta segunda-feira, dia 04, os dados sobre o novo coronavírus no município. Agora são 11.373 casos confirmados e 36.581 notificados como suspeitos.

Segundo as informações do boletim, 14.391 exames deram negativo e as mortes registradas por conta da covid-19 são 293.

Sobre as internações, o governo municipal informou que existem 51 internados na enfermaria e 18 pessoas estão na UTI (Unidade de terapia intensiva).