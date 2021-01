Projeto Tarifa Comercial Zero retorna ao seu funcionamento parcial nesta quarta, dia 06, em Volta Redonda Divulgação

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda divulgou uma nota na manhã desta terça-feira, dia 05, onde esclarece que o projeto Tarifa Comercial Zero retorna com seu funcionamento parcial nesta quarta-feira, dia 06.

Ainda segundo as informações anunciadas pelo governo municipal, o retorno irá acontecer com pelo menos dois ônibus e a tendência é que o serviço seja normalizado ao longo da semana.

A Prefeitura também ressaltou que “segue com ajustes para equacionar as finanças do município e lamenta qualquer tipo de transtorno ainda que momentâneo”, diz a nota.