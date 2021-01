Professores do MEP-VR oferecem orientações sobre o Enem para os estudantes Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 05/01/2021 09:58 | Atualizado 05/01/2021 10:04

Volta Redonda - Professores ligados aos Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), através de áudios pelo WhatsApp, orientam e encorajam os estudantes do Pré-Vestibular Cidadão, inscritos no Enem. Os educadores também apresentam preocupações diante do cenário de incertezas por conta da pandemia da covid-19. Neste contexto as falas destacam ainda a valorização do conhecimento.

“O jovem quando acessa a universidade é a comunidade que conquista, e outros como ele são incentivados para o mesmo caminho, assim o legítimo espaço configura-se para todos”, ressaltou a professora Abigail Ribeiro.

Há o indicativo do MEP-VR para iniciar uma pesquisa com os estudantes do Pré-Vestibular Cidadão (cerca de 50 inscritos) para ouvir a ‘percepção’ de como estão diante da proximidade exame nacional.

“Precisamos concretamente saber como ajudá-los nesta reta final”, afirmou o conselheiro e TI do Movimento Davi Souza