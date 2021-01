Material entorpecente apreendido no Água Limpa, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 16:45

Volta Redonda - Policiais Militares do 28º Batalhão apreenderam material do tráfico de drogas na noite de terça-feira, dia 04, em Volta Redonda. A ação aconteceu na Rua Angélica, no bairro Água Limpa.

Os agentes foram ao local, após uma denúncia sobre dois suspeitos atuando no tráfico de entorpecentes no endereço indicado. Ao chegarem à localidade, um dos homens conseguiu fugir e outro estava na residência, onde o material entorpecente também foi encontrado.

De acordo com a PM, 61 pinos de cocaína e 29 sacolés de maconha foram apreendidos. Todo material e o suspeito foram levados para a Delegacia de Volta Redonda, 93°DP.