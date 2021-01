69% dos estudantes estão inseguros para o ENEM, revela pesquisa MEP-VR

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 09:48 | Atualizado 09/01/2021 09:49

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizou uma sondagem com estudantes da turma - 2020 sobre a participação no ENEM. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 8 deste mês de janeiro via plataforma Digital. Todos os anos, com a proximidade do exame nacional, o Movimento faz esta aproximação e escuta com seus alunos.

Diante do resultado da sondagem foi observado um cenário de insegurança e incertezas do Brasil. Dos cerca dos 40 inscritos no ENEM, 64 % responderam o questionário. O resultado confirmou o cenário de insegurança e incertezas dos estudantes: 69,3 % afirmaram estarem 'inseguros e muito inseguros' para prestarem o exame. Os estudantes creditam ao governo a falta de informações seguras com 65,4 %.

Em outra resposta, 76,9% apontam a pandemia e os desdobramentos como responsáveis pelo impacto na realização do Enem. Por fim, 48,5 % disseram que só retornam aos estudos no MEP, caso não sejam vitoriosos no Enem somente na modalidade presencial, com vacina (seguro). Detalhe, as mulheres tiveram 90% de participação nas respostas.

“A sondagem revelou elementos importante para compreendermos como os alunos estão nesse período pré-Enem. É Preocupante a revelação da insegurança dos estudantes, isto só reflete a realidade geral do país, fato que vai impactar nos resultados quando da realização do exame. A pandemia evidenciou as desigualdades, pois muitos não tiveram oportunidade e devida preparação em pé de igualdade com todos,” disse Davi Souza, jovem conselheiro do Movimento e responsável pela organização da pesquisa.