Por O Dia

Publicado 11/01/2021 15:19

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) protocolou, nesta segunda-feira, dia 11, na Secretaria Municipal de Educação (SME), o ‘ofício-documento’ de 4 páginas, solicitando a ‘reversão de decisão e estabelecimento de nova data para o processo seletivo para ingresso na primeira série do Ensino Médio na FEVRE’.

A decisão foi discutida, dia 09, em formato online entre os conselheiros e professores ligados ao Movimento. A questão da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), dado o impacto socioeducacional no município, ganhou destaque diante do fato de quase 200 adolescentes serem ‘dispensados’ do acesso à FEVRE em 2021, na referência do anúncio da SME, no dia 6 de janeiro.

No documento, referente aos 53 anos de serviços educacionais ofertados pela FEVRE, o conselho elenca possibilidades. Também as reflexões em torno do papel histórico e de sucesso nos índices educacionais no município, Estado e no Enem, somam argumentos que garantam a continuidade do processo na FEVRE. O ofício elenca, ainda, o compromisso de ampliação de oportunidades estabelecidas no Plano Municipal de Educação (PME), elaborado em 2015, somado à excepcional formação do quadro de professores.

Na conclusão, o conselho do Movimento indica a construção de caminhos para saída da crise, a exemplo de 1998, quando foi tentada a finalização do ensino médio na FEVRE. Na época, executivo e sociedade juntos superaram a situação. Por fim, o texto elenca possibilidades de saídas no campo operacional para manter o processo e sugere a criação de uma comissão para estudar as atuais estruturas na FEVRE.