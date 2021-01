Subsecretário de Serviços Públicos, diz que o desrespeito às normas de convivência coletiva prejudicam a limpeza da cidade Divulgação/ PMVR

Volta Redonda - O subsecretário de Serviços Públicos, Edson Carrá, revelou que um dos problemas que as equipes responsáveis pela limpeza de Volta Redonda têm encontrado é o desrespeito às normas de convivência coletiva. Segundo Carrá, algumas pessoas ainda fazem o descarte irregular de entulhos e lixo em calçadas e terrenos, dificultando o trabalho da prefeitura.

De acordo com ele, ainda é comum que terrenos limpos estejam novamente com entulho poucos dias após o trabalho da secretaria ser executado. Carrá destacou, principalmente, o alto custo para refazer o mesmo serviço diversas vezes. Ele pediu ajuda para que os moradores ajudem na manutenção da limpeza da cidade.

“Estamos nas ruas desde o início do ano e infelizmente é comum, depois de dois, três dias, já ter entulho e lixo novamente no mesmo lugar que limpamos. É uma falta de respeito. Nós faremos o nosso trabalho, que é o de limpar, mas a população tem que colaborar, porque quem perde é o próprio município”, desabafou Carrá, que lembrou que devido à delicada situação financeira do governo, o “retrabalho” acaba onerando os cofres públicos.

“A situação já está apertada e há um custo para se fazer essa limpeza. O combustível para o caminhão de coleta desse material, que costuma fazer algumas viagens para conseguir retirar todo o entulho, a mão de obra... Então as pessoas têm que ter a consciência de que fazer isso é lesar não só aquele local, mas como a cidade”, disse.

Nas duas primeiras semanas deste ano, uma operação emergencial de limpeza realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e o setor de Serviços Públicos, retirou mais de 800 toneladas de resíduos. Entre o material recolhido constam entulhos diversos, restos de poda de árvores e roçada, além de materiais retirados de dentro de rios e canais.

Campanha de conscientização



A prefeitura, através da Secretaria de Comunicação, iniciou uma campanha educativa para informar e conscientizar a população sobre o descarte correto de entulhos nas redes sociais. O objetivo é mostrar que a situação financeira do município é delicada e que é necessária a participação de todos nas ações de limpeza e conservação da cidade.