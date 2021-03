Material do tráfico apreendido no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 09:50 | Atualizado 01/03/2021 09:54

Volta Redonda - A Polícia Militar apreendeu um vasto material entorpecente e prendeu dois homens em flagrante, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, no domingo, dia 28. A ação aconteceu, após denúncia de que o suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na localidade estava presente naquele momento.

Ao chegarem ao local, os policiais montaram um cerco e realizaram a prisão dos suspeitos. Segundo a PM, junto com os homens foram encontrados: 48 Pedras de crack, 149 trouxinhas de maconha, 2.460 Pinos de cocaína, 01 Bolsa com 300 g de maconha, 01 bolsa contendo 375 g de cocaína, 01 folha com contabilidade do tráfico, 02 balanças de precisão, 02 celulares, 02 rádios transmissores, 02 bases carregadoras e material para endolação.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.