Material apreendido no bairro Água Limpa em VR Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 10:49

Volta Redonda - A Polícia Militar apreendeu 3.092 pinos de cocaína, na noite de quinta-feira, dia 04, no Condomínio Jardim Mariana, localizado no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

A apreensão aconteceu após um policial que estava de folga confirmar como moradora de Volta Redonda, uma mulher que havia sofrido um acidente de trânsito, na tarde de quinta-feira, na Rodovia Rio-Santos, BR- 101, em Angra dos Reis.

Dentro do veículo em que a mulher estava foram encontrados cerca de 5,7 mil pinos de cocaína e a informação é que em seu apartamento haveria mais entorpecentes. Ela perdeu a direção do carro que dirigia e capotou quando percebeu que viaturas da PM tinham montado um cerco, após denúncia sobre o transporte de carga de cocaína para Angra dos Reis em um veículo com características igual ao que ela dirigia.

Depois do ocorrido, o policial informou as equipes do 28º BPM que estavam de serviço e seguiram para o endereço. Ao chegarem ao condomínio, os policiais encontraram um parente da mulher que permitiu a entrada dos agentes no apartamento onde o material foi encontrado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, para onde o material foi levado.