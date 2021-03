Prefeitura de VR recadastra todos os servidores municipais Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 17:00

Volta Redonda - A partir da próxima segunda-feira, dia 08, a Secretaria Municipal de Administração (SMA) de Volta Redonda vai realizar o recadastramento de todos os servidores municipais. Segundo a prefeitura, o decreto nº 16 758 e a ordem de serviço 001/202, contendo as regras, foram publicados nesta quinta-feira, dia 04, no jornal Volta Redonda em Destaque.

Deverão participar do recadastramento, os funcionários ativos, ou seja, os celetistas, estatutários, cargos em comissão e contratados, além dos inativos e pensionistas.

De acordo com o secretário de Administração, Claudio dos Santos Franco, a atualização do cadastro visa dar maior eficiência na elaboração da folha de pagamento e avançar nas informações cadastrais para fins previdenciários.

Devido à pandemia, para evitar aglomeração, a transmissão de dados será realizada de forma eletrônica, somente pela sala do servidor, no site oficial do município de Volta Redonda: www.voltaredonda.rj.gov.br

Os servidores em atividade deverão se cadastrar dentro da rede interna de computadores da prefeitura municipal, através do link: http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/sala_servidor/mod/login/

Ainda segundo o decreto municipal, os servidores que possuem acumulação, previstas no Artigo 37, deverão fazer o cadastro nas duas matrículas. Já os servidores inativos e pensionistas deverão utilizar o seguinte link para o recadastramento: http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/sala_servidor/mod/login/

A SMA reforça que, também, para os pensionistas e inativos, o recadastramento será somente pela internet e não haverá atendimento presencial.

A SMA ressaltou que o não cumprimento do recadastramento, acarretará na suspensão do salário do mês seguinte ao término do prazo do recadastramento, dia 30 de abril. Os servidores admitidos em 2021 não precisarão realizar o recadastramento.