Técnico Neto Colucci fala sobre empate do Voltaço na estreia do Campeonato Carioca 2021 VRFC

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 17:45 | Atualizado 04/03/2021 17:47

Voltaço empatou em 2 a 2 com o Madureira na estreia do Campeonato Carioca 2021. O Volta Redonda - Oempatou em 2 a 2 com o Madureira na estreia do Campeonato Carioca 2021. O jogo aconteceu ontem, quarta-feira, dia 03. No estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Segundo a comissão técnica, o resultado poderia ter sido diferente, uma vez que o Esquadrão de Aço esteve à frente do placar duas vezes e ainda criou muitas chances de gol, inclusive, acertando o travessão adversário.

Na coletiva de imprensa após a partida, o técnico Neto Colucci destacou que o Voltaço teve oportunidades para sair de campo com a vitória, porém, faltou caprichar mais na hora de finalizar.

“Não vencer na estreia dentro de casa, não é bom. Não vou dizer que foi ruim, porque o Madureira tem uma equipe muito forte, mas não é bom. Faltou caprichar mais. Tivemos várias oportunidades, mas faltou competência para colocar a bola para dentro do gol. Nosso time pecou neste quesito finalização, mas acredito que iremos evoluir com muito trabalho no dia a dia. É preciso ver os lados negativos e positivos, já que tivemos muitas situações boas também, como a intensidade ofensiva, principalmente no primeiro tempo. No geral, a equipe se comportou bem e tenho certeza que irá evoluir durante a competição” disse.

Na próxima rodada do Campeonato Carioca, o Voltaço enfrenta o Vasco da Gama, sábado, às 21h, novamente no estádio Raulino de Oliveira.

“Vasco é Vasco. É um time difícil de se enfrentar, mesmo vindo sem o time principal, com muitos atletas da base. Eles irão tentar imprimir um ritmo de jogo e precisamos estar preparados para isso. Teremos pouco tempo de recuperação da parte física, mas vamos fazer de tudo, utilizando o recovery da Avanutri, para deixar os atletas 100% e buscar a vitória, porque não podemos empatar mais não”, afirmou.