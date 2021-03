Egresso do Degase de Volta Redonda assina contrato e se torna instrutor de curso profissionalizante Degase

Publicado 04/03/2021 10:04

Volta Redonda - O jovem Douglas Felipe, de 18 anos, foi recebido pelo diretor-geral do Degase, na Ilha do Governador, para assinar o contrato de trabalho como instrutor do Curso de Barbearia do Cense Volta Redonda. A assinatura do contrato aconteceu na última terça-feira, dia 02.

Em 2019, Douglas cumpriu medida socioeducativa de internação na unidade do Sul Fluminense, segundo as informações do Degase, ele era muito participativo nos projetos de reinserção social.

Naquela época, enquanto ainda era socioeducando, o jovem participou do mesmo curso que agora lhe dará a oportunidade de retornar à unidade como o novo professor dos aproximadamente 85 adolescentes internos do local.

O Cense de Volta Redonda, localizado no bairro Roma, oferece o Programa de Abolição e Ideologia Faccional do Sistema Socioeducativo (PAIFSS) que tem como principal objetivo apoiar os adolescentes, que desejam sair ou não ingressar no sistema de facções criminosas.

Foi através deste programa que Douglas descobriu uma nova oportunidade de vida, se profissionalizou como barbeiro e alcançou seu emprego formal. Agora, o novo professor levará seus conhecimentos técnicos e habilidades, além de sua experiência de vida que poderá servir como uma grande inspiração aos meninos que cumprem medidas socioeducativas na unidade.