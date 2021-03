Voltaço enfrenta o Vasco da Gama neste sábado, dia 06, no Raulino de Oliveira Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 17:19

Volta Redonda - Se o resultado positivo não veio na estreia do Campeonato Carioca, o empate diante do Madureira trouxe como ponto positivo o grande número de chances criadas pelo ataque do Voltaço. Foram dois gols, uma bola no travessão e mais de 20 finalizações.

Força ofensiva que o Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) quer manter diante do Vasco da Gama neste sábado, dia 06, às 21h, novamente no estádio Raulino de Oliveira.

Mas, o atacante João Carlos, atual artilheiro do Estadual e autor de um dos gols na estreia, destaca que, diferente do que aconteceu na rodada passada, a equipe precisa transformar as oportunidades criadas em gol.

“Criamos muitas chances, principalmente na primeira etapa, mas faltou um pouco mais de capricho para transformar este domínio em gols. Iremos enfrentar um Vasco que, independentemente dos jogadores que estarão em campo, tem uma equipe de muita qualidade. Não é atoa que os garotos ganharam tudo na base, e, com certeza, irão tentar imprimir um ritmo forte de jogo. Precisamos manter o nosso estilo, com a posse de bola ofensiva, mas tomando a decisão correta para transformar este domínio em gols e matar o jogo quanto tiver a oportunidade. Isso porque sabemos que quando enfrentamos time grande, qualquer descuido pode ser fatal”, falou.

A partida entre Voltaço e Vasco terá transmissão ao vivo da CariocaoTV, plataforma de streaming criada pelos clubes de menor investimento da Série A do Campeonato Carioca. Para ter acesso ao jogo, é preciso acessar o site www.cariocaotv.com.br, escolher um dos planos de pay-per-view do Estadual e marcar o Voltaço como clube do seu coração. Parte da renda da assinatura será destinada ao Esquadrão de Aço.