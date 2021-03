Volta Redonda começa vacinação para idosos de 81 a 83 anos Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 17:48

Volta Redonda - O município de Volta Redonda iniciou nesta sexta-feira, dia 05, a vacinação contra a covid-19 para idosos de 83 a 81 anos seguindo a ordem decrescente de idade. Quem faz parte do público-alvo da vacinação deve procurar as Unidades Básicas de Saúde e da Família, das 9h às 16h. Os idosos que já realizaram o cadastro devem ir até a unidade de saúde escolhida através do site da prefeitura.



Quem está dentro dessa faixa etária e não fez previamente o cadastro, pode ser vacinado em uma unidade de saúde mais próxima de sua casa. Porém, nesta situação, é preciso apresentar o CPF e o cartão de vacinação.

Mas a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que para dar continuidade ao plano de imunização, depende da chegada de novas doses na próxima semana. Volta Redonda, assim como todos os municípios do Brasil, aguarda novas remessas da vacina pelo Ministério da Saúde. Nesta semana, a Prefeitura já ingressou no Consórcio Público Municipal para aquisição de vacinas contra a covid-19.

O prefeito Antonio Francisco Neto enviou na tarde de terça-feira, dia 02, o documento de "manifestação preliminar de interesse" no consórcio, que pode permitir que estados e municípios comprem vacinas com recursos da União ou próprio, em caso de descumprimento do Plano Nacional de Imunização (PNI) ou de insuficiência de doses previstas.

O movimento, liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) foi aprovado pelo Senado Federal e tem previsão de ser legalmente constituído até o dia 22 de março.