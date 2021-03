Por O Dia

Publicado 04/03/2021 12:33 | Atualizado 04/03/2021 12:37

Volta Redonda - A Polícia Militar deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 04, uma ação de combate à criminalidade nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa. Cerca de 150 policiais militares atuaram, quatro batalhões foram envolvidos na operação, Volta Redonda (28ºBPM), Angra dos Reis (33º BPM), Barra do Piraí (10º BPM) e Resende (37º BPM).

Segundo as informações da PM, a ação policial que recebeu o nome de "Operação de Ocupação" resultou em quatro pessoas detidas e um menor apreendido. Os suspeitos foram levados para as delegacias de acordo com a cidade onde foram presos. A princípio, armas e drogas foram aprendidas, um balanço geral ainda será divulgado pela Polícia Militar.

Em Volta Redonda, os policiais foram aos bairros Água Limpa, Jardim Belmonte, Padre Josimo, Ponte Alta, Roma e Siderlândia. Já em Barra Mansa, a ação policial aconteceu nos bairros Loteamento Jardim Nova Esperança, Roselândia e Santa Clara.