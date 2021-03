Termina em 2 a 2 partida entre Voltaço e Madureira VRFC

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 20:26

Volta Redonda - O Voltaço empatou em 2 a 2 com o Madureira na estreia do Campeonato Carioca 2021. A partida aconteceu nesta quarta-feira, dia 03, no Raulino de Oliveira, Estádio da Cidadania.

Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Alef Manga e João Carlos.

O próximo confronto do Voltaço será novamente em casa, no próximo sábado dia 06, às 21h, diante do Vasco da Gama.