Publicado 01/03/2021 14:47 | Atualizado 01/03/2021 14:55

Rio - Neymar está mesmo ligadinho no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. O craque já até tem sua favorita para deixar o programa nesta terça-feira: Lumena. Ele resgatou um vídeo da psicóloga, que disputa a permanência na casa com Arthur e Projota, falando sobre jogadores de futebol e publicou em seu Twitter, nesta segunda-feira.

Na gravação, ela está dentro da banheira da casa do reality show falando mal da profissão jogador de futebol. "Ele foi jogador de futebol, esses caras, escrotos. Mas vejo nele um esforço para se tornar um profissional que acolhe todo público, todos os corpos...'', disse ela em defesa de Arthur, que jogou no Atlético Goianiense e no Ponte Preta antes de se machucar e, por isso, não poder seguir na profissão.

Na legenda, Neymar publicou: "Vai militar assim na casa do chapéu".

