Morre Lúcio Graziadio Fernandes, ex-controlador geral da Prefeitura de Volta Redonda Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 14:55

Volta Redonda - Morreu neste domingo, dia 17, o ex-controlador geral do município de Volta Redonda, Lúcio Graziadio Fernandes, de 53 anos.

Ele estava internado com covid-19, na cidade do Rio de Janeiro. Lúcio Graziadio era advogado e atuou como controlador geral da Prefeitura no Governo Samuca Silva.