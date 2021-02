Gramado do Estádio da Cidadania é recuperado Geraldo Gonçalves/PMVR

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 13:32

Volta Redonda - Nesta semana começaram os serviços no Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, em Volta Redonda para sediar partidas de futebol. A expectativa é que o campo esteja pronto para receber jogos no final deste mês, já que o Voltaço estreia, em casa, no dia 28, contra o Madureira pelo Campeonato Carioca.



Segundo a prefeitura, parte do gramado foi afetada por uma praga e um tratamento precisou ser feito para eliminar insetos. Funcionários fizeram a recolocação de placas de grama, a mesma utilizada no Maracanã, nos pontos mais críticos do Estádio Raulino de Oliveira.

Além da recuperação do gramado, as salas de aquecimento, vestiários e de imprensa também recebem, assim como os polos de saúde localizados no estádio. As arquibancadas, que também passarão por melhorias, devem ser os últimos itens da revitalização, já que por conta da pandemia do novo coronavírus, o acesso do público ainda não será permitido.

“O momento agora é de foco na Saúde, mas estamos realizando o que precisa ser feito no Estádio da Cidadania, dentro do possível e da realidade financeira do município. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas neste primeiro momento, como não haverá público, estamos recuperando o gramado, as salas de aquecimento, vestiários e de imprensa, tudo para poder receber bem os atletas e os profissionais que trabalham na cobertura dos jogos”, destacou a secretária de Esportes, Rose Vilela.

Através de uma parceria com a iniciativa privada, um projeto é elaborado para pintura do estádio. O serviço será realizado sem custos para a prefeitura.