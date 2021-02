Revólver e munição apreendidos nesta quinta, dia 04, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 18:56 | Atualizado 04/02/2021 18:57

Volta Redonda - A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira, dia 04, um suspeito de tráfico de drogas, vulgo" vingador”, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. A ação policial aconteceu após uma denúncia recebida pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

De acordo com a PM, além de efetuar a prisão, os policiais também apreenderam, um revólver calibre 38 e quatro munições do mesmo calibre que estavam com o suspeito.

Ainda segundo os agentes do 28º BPM, o material apreendido e o suspeito foram levados para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.