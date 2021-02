Suspeito de homicídio é preso em Barra do Piraí Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 19:17

Volta Redonda - Policiais civis da Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, prenderam, nesta quinta-feira, dia 04, um suspeito de homicídio. Ele foi preso no bairro Califórnia, município de Barra do Piraí, após monitoramento do Setor de Inteligência.

Contra ele foi cumprido mandado de prisão temporária, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda. Segundo as informações da polícia, o suspeito, na companhia de mais dois comparsas, praticaram o crime contra um homem, de 43 anos, em junho de 2020, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda.

Ainda de acordo com os policiais, a motivação do crime foi o fato da vítima ter mostrado o pênis para uma criança, em seguida o preso iniciou uma discussão com ela, entrando em luta corporal e, em seguida, a vítima foi executada com diversos tiros.