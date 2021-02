Equipes da SMI estão de plantão durante o feriado de Carnaval Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 12:07

Volta Redonda - As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda atuaram no sábado, dia 13, e estarão de plantão durante todo feriado de Carnaval para atender as demandas da população. Segundo a SMI, a programação inclui a revitalização de três canteiros e a recuperação de uma rua no bairro São Luiz.

Com a redução do fluxo de veículos por conta do feriado prolongado, funcionários da SMI vão recuperar os canteiros na Rua 12 de Outubro, no bairro Nossa Senhora da Graças; e nos acessos aos bairros Tiradentes e Vila Rica/Tiradentes. A manutenção inclui reparos na estrutura, pintura e tratamento paisagístico.

Ainda de acordo com a SMI, além destes três pontos da cidade, a prefeitura está refazendo a Rua F, no bairro São Luiz. Durante a semana, equipe da Secretaria de Infraestrutura fez a preparação do terreno para que no sábado, dia 13, a via recebesse o acabamento em escória.

A subsecretária de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama, contou que o trabalho beneficia oito famílias que moram no local.

“Estamos refazendo o acesso para essa comunidade. O objetivo é permitir o acesso de veículos e facilitar o ir e vir destes moradores que ficaram isolados pela deterioração da rua”, falou.

No feriado, as equipes estarão de plantão para atender as demandas urgentes da população. O contato com a prefeitura deve ser feito pelo número de telefone 156.