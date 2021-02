VR prepara retomada da coleta seletiva domiciliar Geraldo Gonçalves/ PMVR

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 15:04 | Atualizado 15/02/2021 15:09

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento da Coleta Seletiva discutem o retorno do serviço na cidade, interrompido em março do ano passado devido à pandemia da covid-19. O segundo encontro para tratar o tema foi realizado na última quarta-feira, dia 10, no auditório da prefeitura.

A reunião contou com a presença de representantes do poder público e das três cooperativas de catadores e catadoras de material reciclável que atuam em Volta Redonda. No encontro, coordenado pelo secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, foram definidas prioridades para que as cooperativas de catadores voltem ao trabalho de coleta seletiva domiciliar.

“O primeiro passo é a recontratação das três organizações para realização do serviço. Um subgrupo com representante das secretarias de Ação Comunitária (Smac) e de Meio Ambiente (SMMA), além da Procuradoria Geral do Município (PGM), vai discutir os trâmites legais para que isso aconteça”, afirmou.

Munir Francisco ressaltou que o contrato será firmado nos moldes previstos pela Lei Municipal nº 5762/20 que assegura a participação das cooperativas no sistema municipal de coleta seletiva.

“Eles ficam responsáveis pela coleta, triagem e destinação do material e o município paga R$ 625,00 por tonelada de material processado”, falou.

Outro pedido dos representantes das cooperativas diz respeito a melhorias nos galpões onde fazem a triagem do material que recolhem. As cooperativas Folha Verde e Cidade do Aço dividem o espaço no bairro Voldac e a ReciclarVR atua no bairro Sessenta.

“Faremos visitas aos galpões para conhecer a realidade do trabalho dos catadores e ver em que a prefeitura pode ajudar”, disse Munir, citando a parceria da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

Um projeto futuro é a construção de um Centro de Triagem Municipal que vai ocupar o espaço onde trabalham hoje a Folha Verde e a Cidade do Aço, abrigando também os cooperados da ReciclarVR. A prefeitura busca recursos para efetuar o investimento, garantindo mais modernidade ao processo de separação dos materiais recicláveis.

Também foi citada como prioridade a parceria com entidades como a Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) e a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de Volta Redonda para que destinem o seu lixo reciclável às cooperativas de catadores. Trabalho que será desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), que também esteve na reunião.

Além deles, estavam representantes do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), da Incubadora de Economia Solidária do Médio Paraíba do Sul (InTECSOL/UFF – Universidade Federal Fluminense), e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

“É importante ressaltar que a coleta seletiva é fundamental para preservação do meio ambiente e lembrar que este investimento pode retornar ao município em forma de ICMS Verde”, falou o defensor público estadual João Helvécio de Carvalho.

A próxima reunião para avançar na retomada da coleta seletiva domiciliar em Volta Redonda está marcada para o próximo dia 10 de março, às 15h, no auditório da prefeitura.